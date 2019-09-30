Пользователей Сети озадачила загадка с замаскированным леопардом

В Твиттере опубликовали фотографию, на которой изображен замаскированный леопард. Животное удается найти далеко не всем.

Многие, рассмотрев снимок внимательно, не нашли животное. Автор поста попросила тех, кто его нашел, не рассказывать о находке, чтобы все смогли проверить себя на внимательность. Однако некоторые не послушались и выложили фото с обведенным животным. Также нашлись люди, которые утверждают, что сразу обнаружили леопарда и его видно очень хорошо.

Животное тяжело обнаружить из-за пятнистого рисунка, который схож с местностью, где обитает леопард. Люди поразились камуфляжу зверя, а несколько человек предположили, что это камни и на фото нет хищника, пишет «Лента.ру».

В декабре 2018 года пользователи удивлялись оптической иллюзии с водой. На кадрах видно неподвижную струю воды, которая только кажется замершей.