В Благовещенске ищут автоледи, которая наехала на несовершеннолетнего и скрылась

Госавтоинспекторы просят откликнуться очевидцев, свидетелей или самого виновника аварии, которая произошла 27 сентября на перекресте 50-летия Октября – Кольцевая в Благовещенске. Автомобилистка не предоставила преимущество несовершеннолетнему пешеходу, сбила его и скрылась.

Инспекторы отмечают, что несовершеннолетняя горожанка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Кроме того, на перекрестке, где случилась авария, для привлечения внимания водителей установлены дополнительные информационные таблички с надписью «Водитель при повороте пропусти пешеходов». В результате происшествия пешеход получил травмы.

Инспекторы разыскивают водителя – виновника аварии, предположительно, женщину. Она управляла автомобилем, предположительно, белого или серого цвета с запасным колесом на двери багажника.

Любую информацию просят сообщить в группу розыска по телефонам: 59-46-86; 8 962-285-82-40 или в дежурную часть: 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток.