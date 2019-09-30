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30сентября
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сегодня, 10:05 4

В Благовещенске ищут автоледи, которая наехала на несовершеннолетнего и скрылась

В Благовещенске ищут автоледи, которая наехала на несовершеннолетнего и скрылась
Фото: pixabay.com

Госавтоинспекторы просят откликнуться очевидцев, свидетелей или самого виновника аварии, которая произошла 27 сентября на перекресте 50-летия Октября – Кольцевая в Благовещенске. Автомобилистка не предоставила преимущество несовершеннолетнему пешеходу, сбила его и скрылась.

Инспекторы отмечают, что несовершеннолетняя горожанка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Кроме того, на перекрестке, где случилась авария, для привлечения внимания водителей установлены дополнительные информационные таблички с надписью «Водитель при повороте пропусти пешеходов». В результате происшествия пешеход получил травмы.

Инспекторы разыскивают водителя – виновника аварии, предположительно, женщину. Она управляла автомобилем, предположительно, белого или серого цвета с запасным колесом на двери багажника.

Любую информацию просят сообщить в группу розыска по телефонам: 59-46-86; 8 962-285-82-40 или в дежурную часть: 42-52-62.

Для водителя оставление места ДТП грозит лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    2 часа назад

    Откуда такие заголовки? "Автоледи", какая леди, это тварь конченная.

  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    1 час назад

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  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Автоледи... Амур.инфошные деффачки настолько заездили этот штамп, что используют абсолютно не задумываясь о его значении. Автолорда им навстречу.

  • I-vana

    I-vana
    1 час назад

    чем-то АИ нравятся эти твари за рулем, коль так уважительно их называют

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