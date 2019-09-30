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30сентября
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сегодня, 09:52 0

Амурчанку семь раз задерживали за управление авто в состоянии опьянения и наконец осудили

Амурчанку семь раз задерживали за управление авто в состоянии опьянения и наконец осудили
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд вынес приговор девушке, являющейся злостной нарушительницей. Она неоднократно управляла машиной в состоянии наркотического опьянения, несмотря на запрет садиться за руль.

На счету амурчанки семь эпизодов, когда ее останавливали полицейские, и затем выяснялось, что она находится в состоянии опьянения. В том числе несколько раз она отказывалась проходить медицинское освидетельствование, тем самым признавая себя находящейся в опьянении.

В итоге нарушительница оказалась на скамье подсудимых. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, водитель признала вину в преступлениях в полном объеме и раскаялась. Ее приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии-поселения, запретив садиться за руль в течение 3 лет.

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#происшествия #суды #транспорт

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