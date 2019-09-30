В 2020 году обещают сокращение в рядах российских чиновников: обзор прессы

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О чем пишут газеты «Коммерсантъ», «Московский комсомолец» и «Российская газета-Неделя», рассказывает в обзоре прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Начну с газеты «Коммерсантъ», заострившей внимание на противопожарной правительственной инициативе. Сейчас все неленивые СМИ рассуждают о том, подразумевает ли это начинание очередной виток борьбы с курильщиками. И сами же пишут, мол, теперь запретят курить на балконах. А другие пишут, мол, нет, курить на балконах не запретят. Такая разноголосица еще больше запутывает курящего и некурящего обывателя и порождает негативные оценки деятельности правительства, чего оно, правда, заслуживает и без антикурительных инициатив. «Коммерсантъ» же обращает внимание читателя на то, что речь идет о противопожарной безопасности, поэтому на балконах просто запретят разводить костры, использовать мангалы и взрывать петарды. Паяльную лампу, опять же, нельзя использовать, фейерверки устраивать. Ну и т.д. А про курение… Кстати, о курении – прямого ответа так и нет. Пишут, то ли да – запретят, то ли нет – не запретят.

Вам статья

Поскольку сам уже давно не курю, тему курения закрою, чтобы переключиться на статью «Московского комсомольца» о том, что на одном из московских кладбищ неизвестные развесили фотографии политиков и публичных личностей. В частности, телеведущих Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, рэпера Тимати и прочих. А из политиков – знаете, чьи фото? Да я лучше промолчу! Ну так вот, фотки провисели всего два часа. А потом их заметили правоохранители (да как заметили: просто кто-то из неравнодушных граждан, почитающих тех, чьи портреты увидел на могилах, сообщил куда следует, а те, «кто следует», вмешались в процесс). Тут же арестовали двух парней, которые об этом деле ни сном, ни духом. Но разве такие утверждения когда-нибудь останавливали правоохранителей?! Вспомните, недавний арест и скорый суд над актером Устиновым.

Газета задается вопросом, почему портреты, которые висят в кабинетах тех же начальников полиции – это знак уважения к тем, кто изображен, а портреты этих же людей, вывешенные на кладбище, – это оскорбление? И поставив вслед за изданием знак вопроса, перехожу к другим публикациям.

Также в номере

В «МК» много еще интересного. Например, целая полоса отдана ответу на вопрос «Откуда берутся дети?» Точнее, здесь обучают неопытных родителей отвечать на этот неудобный вопрос своим чадам. Вот вы как отвечаете? А вот и неправильно. Найдите «МК», узнаете, как надо.

Или о том пишут, что в 2020 году, вероятно, начнут сокращать армию чиновников. Возможно. Не исключено. Но может, и не начнут. Да, скорее всего, и не начнут. Оставшимся будет повышена зарплата — до конкурентного уровня с другими направлениями деятельности. Так что суммарный фонд оплаты труда не уменьшится. Попутно упоминается министр финансов Силуанов, получающий в месяц 3 340 тысяч, правда, рублей. Это если без премии и прочих выплат «за вредность», за ненормированный рабочий день и т.п.

А то еще можно прочесть о том, что в Антарктиде найдена ни много, ни мало – подводная лодка Гитлера. Правда, без самого Гитлера. А куда делся сам Гитлер – в газете, увы, не сказано.

На посошок

«Российская газета-Неделя», заинтересовала меня публикацией о том, как борьбу с мусором можно превратить в увлекательное занятие. В данном материале рассказывается о создании из мусора произведений искусств. Автор рассказывает, как пришел на худвыставку, увидел гору хлама и даже возмутился профанацией искусства, а посмотрел сквозь специальную рамочку – и вдруг лицезрел лукаво улыбающегося Владимира Владимировича. И написал, что это – круто. Кстати, фамилию Владимира Владимировича не назвал. Предусмотрительный журналист. Мол, сами догадайтесь. Молодец. Сам-то я догадался. Но вам не скажу. Тоже предусмотрительный.

О чем не успел сегодня, дорасскажу завтра, вы уж потерпите. Пока!