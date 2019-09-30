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30сентября
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сегодня, 09:27 2

В Приамурье на образование потратят почти 12 миллиардов

В Приамурье на образование потратят почти 12 миллиардов
Фото: Министерство образования и науки Амурской области

В 2020 году амурскую систему образования ждут преобразования. На развитие сферы из регионального бюджета направят почти 12 миллиардов рублей. На эти деньги начнут строить новые детские сады и школы, отремонтируют образовательных организации, увеличат зарплату учителям.

По информации областного минобра, с 1 января 2020 года средний уровень заработной платы учителей увеличится почти на 5 тысяч рублей – с 39 543 до 44 238. Отмечается, что это не гарантированный доход, который будет получать педагог. Речь идет о средней зарплате по всем образовательным организациям Приамурья.

Размер выплат будет зависеть от нагрузки и качественных показателей. Что касается неуказных работников системы образования, то с 1 октября 2020 года их зарплата поднимется на 3,8 %.

Продолжится череда возведения образовательных организаций. В будущем году завершится строительство школы на 528 мест в Свободном и начнутся работы по возведению общеобразовательной организации на 165 мест в поселке Экимчан Селемджинского района.

Стартует строительство двух детских садов для детей в возрасте 1,5-3 лет: в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в поселке Магдагачи на 50 мест. Принять юных амурчан новые организации дошкольного образования будут готовы в 2021 году.

В 2020 году в 15 детских садах и двух школах будет проведен капитальный ремонт. Внимание также уделяется созданию равных условий обучения для всех детей, в том числе и для детей с особенностями развития. В новом году программа «Доступная среда» охватит пять школ: в Шимановске, Благовещенске, Прогрессе, а также в Благовещенском и Магдагачинском районах.

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#образование #строительство #финансы

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Комментарии
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  • Джокеров

    Джокеров
    2 часа назад

    художники по зарплатам

  • Терраформер

    Терраформер
    2 часа назад



    Размер выплат будет зависеть от нагрузки и качественных показателей.



    Ну вот для чего привязывать зарплату к нагрузкам и показателям? Ну тупость же.

    Спросите у любого начальника. у которого сотрудники на сдельной оплате труда сидят. Думаете там круглосуточно сидят и скалывают? Не-а.

    Потому как есть такая вещь - как "Перегорание". Невозможно в постоянном темпе и с качественными показателями вкалывать по 12 часов.

    Краткосрочно-можно, долгосрочно - качество падает в НОЛЬ!!!

    но, т.к. учителям от безвыходности - придётся брать эти переработки .. то ... удачи. ага.

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