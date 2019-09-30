В Свободном пропал мужчина

Фото: instagram.com/grompoisk

В городе Свободный пропал мужчина 1991 года рождения – Владимир Сластин. Об этом в Инстаграме сообщил Поисково-спасательный отряд «Гром».

Отмечается, что местонахождение Владимира неизвестно с 17 сентября.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост 168 сантиметров, темные волосы. Был одет: синие джинсы, черная кофта, синяя жилетка, черные кроссовки. При себе у мужчины имелся рюкзак черного цвета.

Всех, кто владеет информацией, которая может помочь в поисках Владимира, просят сообщить по адресу: Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12. Или по телефонам: 8-914-584-71-10, 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.