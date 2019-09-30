Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:21 0

В Свободном пропал мужчина

В Свободном пропал мужчина
Фото: instagram.com/grompoisk

В городе Свободный пропал мужчина 1991 года рождения – Владимир Сластин. Об этом в Инстаграме сообщил Поисково-спасательный отряд «Гром».

Отмечается, что местонахождение Владимира неизвестно с 17 сентября.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, рост 168 сантиметров, темные волосы. Был одет: синие джинсы, черная кофта, синяя жилетка, черные кроссовки. При себе у мужчины имелся рюкзак черного цвета.

Всех, кто владеет информацией, которая может помочь в поисках Владимира, просят сообщить по адресу: Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12. Или по телефонам: 8-914-584-71-10, 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.

Просмотров всего: 713

#происшествия #Свободный

распечатать


Происшествия

В прокуратуре рассказали, как в Приамурье нарушают закон при госзакупках

Происшествия

У двух благовещенцев изъяли почти 3 килограмма марихуаны

Происшествия 4

В Благовещенске дети воруют колпачки с колес автомобилей (видео)
Общество

Бывший бухгалтер детского дома лишилась свободы за хищение около 2 миллионов рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь