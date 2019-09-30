Дождь с мокрым снегом: прогноз погоды в Амурской области на 30 сентября

Фото: Амур.инфо

30 сентября в Амурской области переменно облачно, в большинстве районов пройдут слабые, умеренные дожди. Ветер южный, юго-восточный, его скорость составляет 2-7, местами порывы – до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 11...16 градусов.

На севере области – переменно облачно, в большинстве районов дождь, местами с мокрым снегом. Дует южный, юго-восточный ветер со скоростью 2-7, в порывах до 12-17 метров в секунду. Температура – плюс 7...12, в осадках местами – 1...6. В Благовещенске переменно облачно, слабый дождь. Скорость южного, юго-восточного ветра составляет 9-14 метров в секунду. Температура – плюс 14...16, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова