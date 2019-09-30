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30сентября
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Тридцать человек эвакуировали из дома в селе Чигири из-за пожара

Тридцать человек эвакуировали из дома в селе Чигири из-за пожара
Фото: pixabay.com

Вечером 29 сентября в селе Чигири Благовещенского района возник пожар. Загорелся жилой дом, потребовалась эвакуация людей.

Сообщение о пожаре в Чигирях поступило 29 сентября в 18:28: произошло возгорание в четырехэтажном жилом доме по улице Восточной. Через 5 минут на место прибыли первые пожарные расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. В одном из подъездов на первом этаже случилось возгорание в электрощитке. Из-за сильного задымления звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу в средствах индивидуальной защиты было эвакуировано 30 человек, из них 13 детей. В течение 8 минут открытое горение ликвидировали.

Всего в тушении было задействовано 11 человек и три единицы техники. Вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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