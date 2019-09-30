Спасибо за мальчишку: у Александра Козлова родился сын

У министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, экс-губернатора Амурской области Александра Козлова родился сын. Об этом он сообщил своим подписчикам в Инстаграме 30 сентября.

В сосцеть он выложил фотографию с ручкой малыша и написал, обращаясь к супруге: «Анюта, спасибо за мальчишку». Судя по хэштегу #ИванСаныч, ребенка назвали Иваном. Пользователи тут же поспешили поздравить Александра Александровича с пополнением в семье.

Это не первый ребенок в семье министра. 2 декабря 2017 года у него родилась дочь Алиса, тогда Александр Александрович еще был главой Приамурья.