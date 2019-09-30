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30сентября
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сегодня, 08:05 21

Спасибо за мальчишку: у Александра Козлова родился сын

Спасибо за мальчишку: у Александра Козлова родился сын
Фото: Инстаграм

У министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, экс-губернатора Амурской области Александра Козлова родился сын. Об этом он сообщил своим подписчикам в Инстаграме 30 сентября.

В сосцеть он выложил фотографию с ручкой малыша и написал, обращаясь к супруге: «Анюта, спасибо за мальчишку». Судя по хэштегу #ИванСаныч, ребенка назвали Иваном. Пользователи тут же поспешили поздравить Александра Александровича с пополнением в семье.

Это не первый ребенок в семье министра. 2 декабря 2017 года у него родилась дочь Алиса, тогда Александр Александрович еще был главой Приамурья.

Просмотров всего: 3848

#дети #жизнь

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • да_уж

    да_уж
    4 часа назад

    Ну вот, теперь на маткапитал ипотеку сможет взять

  • Нур

    Нур
    4 часа назад

    Поздравляю, не останавливайтесь на достигнутом) Продолжайте! Детки это замечательно, чем больше тем лучше! У Алисы детство закончилось, нянькой будет

  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    Косноязычие преследует министра Козлова A. A. Правильным будет сказать спасибо за сына, но никак не за мальчишку. Каждый сын есть мальчишка, но не каждый мальчишка есть сын. Поздравляю с рождением сына.

  • Джокеров

    Джокеров
    3 часа назад

    терзают смутные сомнения

  • Мапа

    Мапа
    3 часа назад

    Поздравляем с пополнением!

    Но, АмурИнфо, поздравьте тогда еще 20 юных амурчан, ежедневно рожденных.

    https://amurstat.gks.ru/storage/mediabank/07_2_1.htm

  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    На передовой, помогает демографией Москве.

  • Шиза

    Шиза
    3 часа назад

    странна а почему ребёнок записан на фамилею матери а не отца?!

    ладно что Логинова звучит более преятно чем Козлова и в браке фамилею мужа не взяла а осталась на своей

    но в сведетельстве о раждение будет прописана те же фио что и в бирочке на руке младенца при рождении (на картинке в бирочке на руке ясно четаются первые буквы метрики ребёнка - Логи.. )

    эканамический расчёт или обычный ляп???

    хи хи

  • 55

    55
    2 часа назад

    Заголовок статьи не понимаю. За что спасибо, что Козлов добавился. А так надо всем матерям спасибо говорить, а не только Козловой.

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    55

    Заголовок статьи не понимаю. За что спасибо, что Козлов добавился. А так надо всем матерям спасибо говорить, а не только Козловой.



    Не пишите ерунды. У новорожденного фамилия Логинов.

  • Джокеров

    Джокеров
    2 часа назад

    чё брак фиктивный?

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    2 часа назад

    Как обычно некоторые форумские злопыхатели в своем репертуаре! Щас еще подтянутся некоторые...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Шиза

    странна а почему ребёнок записан на фамилею матери а не отца?!



    На бирке всегда фамилия матери пишется, а не ребенка, отца и т.д.

  • Джокеров

    Джокеров
    2 часа назад

    а чё у них фамилии разные с мужем?

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    2 часа назад

    Джокеров

    а чё у них фамилии разные с мужем?



    Ну чЁ тут такоВА ? У меня ,например , брак зарегистрирован,. но фамилию жене оставили девичью. Так проще . не надо кучу документов менять.



  • Джокеров

    Джокеров
    2 часа назад

    а чё муж не взял фамилию жены?

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Джокеров

    а чё муж не взял фамилию жены?



    Это делается в случае если - зять нех.. взять. А Александру Александровичу зачем?

  • Джокеров

    Джокеров
    2 часа назад

    а если будет развод жене и фамилию менять не надо

  • ay

    ay
    1 час назад

    А сколько их не родилось? Мальчишек? Благодаря "дальновидной" политике по развитию страны? "Страна в анусе" (к/ф "Не послать ли нам гонца"). И хорошо себя чувствуют в ней только крупные бизнесмены и чиновники-служаки.

  • Лесная

    Лесная
    34 минуты назад

    Новость ни о ЧЕМ...

  • Альтер

    Альтер
    22 минуты назад

    Да поздравьте вы с сыном и все

    Че злопыхать то?

    У человека СЫН родился-а это счастье и Радость

    Кем бы он вам не был-врагом та или политическим конкурентом-при чем тут семья и дети?

  • kidman

    kidman
    6 минут назад

    мэр, губернатор, министр... Теперь вот эта новость, набирающая тысячи (!) просмотров... Если бы это паноптикум был, цирк какой-нибудь гипнотический, тогда ладно. Но ведь это наяву всё! Который раз убеждаюсь, что умом Россию не понять

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