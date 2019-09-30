Гороскоп 30 сентября: Рыбы исправят ошибку, Девы будут откровенны

Восход Солнца: 06:27

Заход Солнца: 18:12

Солнце в Весах.

Овен. Жизненный потенциал на низком уровне. Не исключен крупный скандал с давним партнером. Ссоры и взаимные обиды могут привести к полному разрыву отношений. Велика вероятность невезения.

Телец. Благоприятный день для общения, новых знакомств,возобновления старых привязанностей. Ваше личное обаяние, мягкость и неординарность суждений могут заложить основы будущего финансового успеха.

Близнецы. День благоприятный для планирования, открытия нового дела, зачатия. Возможно, что вам удастся временно улучшить свое финансовое положение.

Рак. День очищения, прозрения и получения сокровенных знаний, осуществления самой заветной мечты. Отнеситесь к себе критичнее, возможно Вам придется покаяться перед близкими людьми в своей непорядочности. Проявите гибкость и великодушие.

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Лев. День благоприятен для прогулок, активного отдыха, смены обстановки. Даже если вам не хочется выходить из дома, не подчиняйтесь этому, отложите домашние проблемы до вечера. Первую половину дня посвятите прогулкам и небольшим путешествиям. Всю свою любовь и уважение целиком направьте на любимого человека. Этот день должен оставить приятные воспоминания.

Дева. Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Вы ощутите легкость и непринужденность, почувствуете себя более счастливым, если выйдете за обычные рамки. Однако планеты советуют не терять голову. Не исключено, что кое-кто может превратно истолковать вашу откровенность и великодушие.

Весы. Неблагоприятный день у Весов. Тревожное состояние указывает на то, что романтические периоды заканчиваются, а желание достичь своего немедленно, невзирая на чувства партнера, испортит ваши дальнейшие отношения. Отложите поездки, путешествия и крупные приобретения.

Скорпион. Критический день. В личной жизни вероятны конфликтные ситуации или неудовлетворение существующими отношениями. Возможен душевный дискомфорт, упадок сил, дурное расположение духа. Новые любовные связи ничего, кроме проблем и разочарований, не принесут. Не исключены измена или обман.

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Стрелец. День отмечен возрастанием жизненной энергии. Рекомендуется засучить рукава и энергично взяться за новое и перспективное дело. Для достижения успеха Вам будут необходимы упорство, стабильность и дисциплинированность. Не ждите сиюминутных результатов. В отношениях с близкими все останется по-прежнему.

Козерог. День отмечен суетой и мелкими хлопотами. Многим придется отказаться от намеченных планов и перенести внимание на проблемы близких людей. Чувство сострадания и осознание своего долга окажутся выше собственного благополучия.

Водолей. Неблагоприятный день для новых встреч и знакомств, ожидается регресс в делах, связанных с творчеством, учебой, поисками новых источников заработка. Вечером не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, скорее всего даже членов семьи.

Рыбы. Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. В этот день могут появиться заманчивые предложения, но их следует очень хорошо и детально обдумать: добиться успеха будет не так просто, как кажется. Благоприятный день для создания новых проектов, для поиска новых источников заработка. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни.

Астролог: Вальдемар Небоходцев