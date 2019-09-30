Гороскоп на октябрь 2019 года: у Весов глобальные изменения в жизни, а Близнецы найдут компромисс

Гороскоп на октябрь 2019 года обещает большинству знаков продуктивный период: во втором месяце осеннего сезона многие пребывают в боевом настроении и полны целеустремлённости. В течение первых десяти дней многие насладятся уютной обстановкой дома, отношения с близкими людьми и половинкой будут складываться наилучшим образом.

Овен. С самого начала октября Овнам следует направить свою энергию на получение чужого опыта, так как он понадобится им в самое ближайшее время. При этом не рекомендуется проявлять излишнее любопытство, иначе возможны спорные ситуации с окружающими.

Телец. На протяжении первой декады октября, когда планеты образуют гармоничные аспекты к вашему знаку, Вы будете пребывать в прекрасном расположении духа, заражая позитивным настроением окружающих.

Близнецы. Этот месяц начнется не наилучшим образом. На работе возможно возникновение конфликтов как с коллегами, так и с начальником. Лучше идти на компромисс. Так как доказать свою правоту вам будет нелегко, а вот нервов уйдет немало.

Рак. Месяц сулит эмоционально нестабильный период. Вполне вероятно, что у Раков будет повышенная раздражительность и негативные эмоции даже в случае появления самых незначительных проблем и трудностей.

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Лев. Октябрь подарит много приятных сюрпризов Львам. Это могут быть хорошие новости от родственников или близких людей, неожиданные подарки, интересные встречи.

Дева. В октябре звезды повлияют на личностный рост и внутренние улучшения Дев. С начала месяца Вам стоит прислушаться к самокритике – она поспособствует улучшению во многих сферах жизни.

Весы. Весам в октябре 2019 года придется смириться с какими-то переменами в деловой сфере. Не исключено, что под влиянием обстоятельств Весы будут вынуждены вернуться к тому штатному расписанию, которое у них было некоторое время назад, и которое их не очень устраивало.

Скорпион. Скорпионы постараются заручиться поддержкой тех своих знакомых, которые умеют грамотно действовать в экстремальных ситуациях и при форс-мажорах. Велика вероятность, что вам это понадобится для того, чтобы вывести из кризиса какие-то проекты.

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Стрелец. Первое впечатление бывает обманчиво, и в октябре Стрельцам предстоит в этом убедиться. Судьба столкнет вас с большим количеством людей разного возраста, социального статуса и рода занятий. Но вот ведь интересное дело: те, кто при знакомстве расположил вас к себе, со временем покажут свое истинное, неприглядное лицо. А те же, кто сперва не вызвал симпатии, окажутся людьми достойными, у которых можно многому поучиться.

Козерог. Месяц, насыщенный на события в финансовой и психологической сферах, берегите деньги и будьте осторожней с инвестициями и особенно долгами. Вторым по важности станет работа. Месяц неожиданностей, очень много финансовых тем.

Водолей. До последней трети октября Водолеи будут полностью погружены в работу. Карьера на первом месте. Неоценимую помощь в решении рабочих вопросов окажут друзья и единомышленники. Звезды рекомендуют воспользоваться их помощью.

Рыбы. Ваш энергетический потенциал будет увеличиваться и может достигнуть пика, а вот в мыслях может наблюдаться сумбур и торможение. Поэтому важно заставить себя дважды подумать, прежде чем действовать, чтобы не наломать дров.

Астролог: Вальдемар Небоходцев