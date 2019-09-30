Гороскоп на неделю 30 сентября – 6 октября: Рыбам лучше говорить правду, Весы поправят здоровье

Общий астрологический прогноз на неделю с 30 сентября по 6 октября для всех знаков Зодиака.

Овен. Если не получается добиться успеха в решении какого-нибудь вопроса, стоит задуматься – так ли нужно тебе то, за что ты так активно борешься. Долго анализировать происходящее не придется: обстоятельства подскажут, в каком направлении дальше двигаться.

Телец. В этот период Тельцам рекомендуется заняться решением домашних и жилищных вопросов. Сейчас подходящее время для того, чтобы продать или купить квартиру, участок или гараж. Также вы можете удачно сдать или снять недвижимость в аренду.

Близнецы. Вероятны проблемы на службе в октябре. Вам придется отстаивать свои убеждения и бороться за честно заслуженный авторитет. Игнорируйте сплетни, тщательно проверяйте любую поступившую к Вам информацию.

Рак. В Вашем характере часто преобладает созерцательность, Вы на все смотрите спокойно и по-философски, Вас нелегко зажечь, и потому Вы часто уступаете пальму первенства более энергичным коллегам, в то же время не отказывая им в помощи словом и делом. За это Вас любят, ценят и уважают.

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Лев. В первой половине недели внимание многих Львов будет сосредоточено на семье и домашних хлопотах. Отношения с близкими родственниками будут теплыми и доброжелательными. Вы сможете дружно браться за совместные дела и успешно их решать.

Дева. Звезды ничего особого не предвещают, но настоятельно советуют при принятии решения, во-первых, тщательно взвешивать все «за» и «против». А во-вторых, по возможности стараться предвидеть возможные варианты развития событий. Теоретически на этой неделе может произойти даже то, что в другие дни произойти не может никак.

Весы. Неделя хороша для поправки здоровья. Ваша задача минимум на этот период – хорошенько высыпаться и не находиться в стрессовых ситуациях. В идеале вам следует делать зарядку и подкрепить свой организм витаминным комплексом.

Скорпион. Всю неделю Скорпион посвятит новому общественному проекту, связанному с семейной жизнью, от этого он чувствует себя несколько скованным, т.к. занят и другой работой на самом деле.

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Стрелец. На этой неделе Вы, скорее всего, много времени посвятите какому-то бытовому делу, которое уже давно планировали, но до которого у Вас никак не доходили руки. Результат порадует, хотя вы и потратите немало сил.

Козерог. Козероги на этой неделе способны добиться многого. Но для этого Вам нужно иметь здоровые амбиции и стремиться к достижению поставленных целей. Если с амбициями и целеполаганием у вас все в порядке, то готовьтесь пожинать плоды своих усилий.

Водолей. На этой неделе могут возникнуть болезни зубов и костей, а также недомогания, связанные с недостаточно сбалансированным питанием или с недостатком сна. Поэтому внимательнее относитесь к продуктам, которые употребляете, постарайтесь разнообразить ваше меню.

Рыбы. Вам не удастся скрыть свои мысли и чувства, Вас выдадут глаза, жесты и что-то еще неуловимое и необъяснимое, но хорошо заметное окружающим. Поэтому не быть Вам на этой неделе дипломатом или актером. Лучший вариант – говорить то, что Вы думаете, но в деликатной форме – будь то хорошее или плохое. Также на этой неделе не стоит менять место работы или жительства.

Астролог: Вальдемар Небоходцев