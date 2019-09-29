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29сентября
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Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: как будут работать «Точки роста»

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске»: как будут работать «Точки роста»

30 сентября в утреннем эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» поговорят о том, как будут работать «Точки роста», открытые в школах Амурской области. Беседовать ведущие Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина будут с замминистра образования и науки Амурской области Дмитрием Продашановым.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Возрастное ограничение: 6+

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью моно наблюдать в инстаграм-аккаунте «Эха» https://www.instagram.com/echo_blg/

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#СМИ

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