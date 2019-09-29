«ИванФест», распределение бюджета, «точки роста»: губернатор подвел итоги недели

«Очень важно – больше половины расходов в 2020 году пойдет на социальные нужды. Кроме того, мы планируем возобновить региональные доплаты к пенсиям (на это предусмотрено 942 миллиона рублей), – написал Василий Орлов о распределении бюджетных денег.

Он также добавил, что правительство направит дополнительно 1 миллиард рублей в центры экономического роста Дальнего Востока. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что три дальневосточных региона в 2019-2020 годах получат дополнительные средства из федерального бюджета на реализацию социальной инфраструктуры: Амурская область, Бурятия и Забайкалье.

«У нас в этом году запланирована реконструкция отделения анестезиологии и реанимации, а также закупка медицинского оборудования для Амурской областной клинической больницы. Про образование. В сельских школах области одновременно запустили в работу 26 "Точек роста" – центров образования цифрового и гуманитарных профилей. Это произошло синхронно с 2 тысячами подобных центров, расположенных по всей России. Таких "Точек роста" у нас в области до 2024 года будет 180. "Точки роста" связаны с кванториумами. Финансирование идет в рамках нацпроекта, и мы сделаем всё возможное, чтобы максимально широко дети получили доступ к современным технологиям. И, наконец, о празднике, который люди сделали сами. Кто говорит, что в области нечего смотреть и не верит в развитие туризма – после туристического фестиваля в Ивановском районе "ИванФест" больше так думать не будет», – написал губернатор.