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29сентября
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сегодня, 20:14 1

Из-за проблем с оборудованием в селе Марково сгорела баня

Из-за проблем с оборудованием в селе Марково сгорела баня
Фото: www.youtube.com

В селе Марково Благовещенского района 29 сентября тушили пожар. Сообщение о возгорании поступило в 13:42. К месту вызова были направлены огнеборцы пожарного поста села Михайловка и отдельного пожарного поста села Белогорье.

На момент прибытия подразделений на частном подворье горела баня открытым пламенем, огонь распространялся на рядом стоящий дом и хозяйственную постройку. В течение семи минут пожарные ликвидировали открытое горение.

Всего в тушении было задействовано шесть человек и две единицы техники. Жилой дом, хозяйственную постройку и гараж огнеборцы отстояли. Вероятная причина пожара – аварийный режим банного оборудования, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Блохер

    Блохер
    1 час назад

    Сгорела! И где теперь мыться?!

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