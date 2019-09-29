Из-за проблем с оборудованием в селе Марково сгорела баня

В селе Марково Благовещенского района 29 сентября тушили пожар. Сообщение о возгорании поступило в 13:42. К месту вызова были направлены огнеборцы пожарного поста села Михайловка и отдельного пожарного поста села Белогорье.

На момент прибытия подразделений на частном подворье горела баня открытым пламенем, огонь распространялся на рядом стоящий дом и хозяйственную постройку. В течение семи минут пожарные ликвидировали открытое горение.

Всего в тушении было задействовано шесть человек и две единицы техники. Жилой дом, хозяйственную постройку и гараж огнеборцы отстояли. Вероятная причина пожара – аварийный режим банного оборудования, сообщает амурское управление МЧС.