Серьезное ДТП в районе ТРЦ «Острова»: мотоциклиста увезли на скорой

В Благовещенске 29 сентября произошло ДТП в районе ТРЦ «Острова». На улице Мухина столкнулись автомобиль и мотоцикл. От жесткого удара мотоцикл получил серьезные повреждения, а водителя двухколесного транспорта увезли на скорой.

«Столкнулись Тойота и мотоцикл Ямаха. Сильно пострадал мотоциклист. По словам очевидцев, его выкинуло прям на дорогу. На нем был шлем и экипировка, но от сильного удара он получил травмы», – пишет «Сканер».

В Госавтоинспекции факт аварии подтвердили, сообщив, что информация о ДТП поступила в дежурную часть около 17:00. «Водитель мотоцикла доставлен в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося выясняются», – сказали в ГИБДД.