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29сентября
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сегодня, 17:31 0

МЧС: курить на балконах не запретят

МЧС: курить на балконах не запретят
Фото: www.interfax.ru

В МЧС дали разъяснения по поводу курения на балконах. В ведомстве сообщили, что новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности.

«МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», – сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что правительство России одобрило ряд новых требований по обеспечению пожарной безопасности.

«Правовым актом запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить», – сказали по этому поводу в пресс-службе МЧС.

Постановление вызвало широкий общественный резонанс. Директор департамента МЧС Ринат Еникеев позже пояснил, что цель новых правил – это не борьба с курильщиками. После принятия поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия при курении, будет повод и основание выявить виновного. Благодаря изменениям, внесенным в правила противопожарного режима, пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица, пишет ТАСС.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тысяч рублей либо до 5 тысяч рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

Как пояснили в пресс-службе, «к ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара».

Изменения в правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября этого года, пишет «Интерфакс».

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#МЧС

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