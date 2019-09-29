МЧС: курить на балконах не запретят

«МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», – сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что правительство России одобрило ряд новых требований по обеспечению пожарной безопасности.

«Правовым актом запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить», – сказали по этому поводу в пресс-службе МЧС.

Постановление вызвало широкий общественный резонанс. Директор департамента МЧС Ринат Еникеев позже пояснил, что цель новых правил – это не борьба с курильщиками. После принятия поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия при курении, будет повод и основание выявить виновного. Благодаря изменениям, внесенным в правила противопожарного режима, пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица, пишет ТАСС.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тысяч рублей либо до 5 тысяч рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

Как пояснили в пресс-службе, «к ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара».

Изменения в правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября этого года, пишет «Интерфакс».