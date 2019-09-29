Сильный ветер не дал огнеборцам спасти от огня жилой дом в Приамурье

В Шимановском районе в селе Мухино огнеборцы ликвидировали возгорание на частном подворье. Сообщение о пожаре поступило в 02:15 29 сентября. К месту вызова были направлены огнеборцы пожарного поста села Мухино и добровольная пожарная команда села Ключевое.

На момент прибытия подразделений горел жилой дом открытым пламенем. Из-за порывов ветра огонь быстро распространился на рядом стоящие надворные постройки.

В тушении был задействован пожарный поезд ведомственной охраны железнодорожного транспорта России по ЗабЖД станции Шимановск. Более двух часов пожарные боролись с огнем. Всего в тушении было задействовано 18 человек и пять единиц техники.

Тушение осложнял сильный порывистый ветер. Жилой дом и надворные постройки спасти не удалось. Пожарные предотвратили распространение огня на соседнее подворье. Обстоятельства устанавливаются. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шимановску и Шимановскому району, сообщает амурское управление МЧС.