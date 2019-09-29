В Верхнеблаговещенском благоустроили детскую площадку за 1,5 миллиона рублей

В Благовещенском районе благоустроили детскую зону отдыха. Работы прошли в рамках проекта по поддержке местных инициатив. Участниками инициативного бюджетирования стали жители села Верхнеблаговещенское. Их проект обошёлся почти в 1,5 миллиона рублей.

Большую часть денег на благоустройство детской площадки выделило министерство финансов Приамурья. На детской площадке покрасили лавочки, сделали беседку, отремонтировали качели и разбили клумбы.

Всего в этом году муниципальные образования региона реализуют на местах 82 проекта. На них Минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. При этом каждое муниципальное образование вкладывает свои средства и пожертвования местных жителей. Софинансирование проектов – одно из главных условий инициативного бюджетирования. 3% от всей суммы должны вложить жители и 5% местный бюджет от размера областной субсидии.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Её участникам удалось благоустроить территорию своего населённого пункта. В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в Березовке построили стадион, во Владимировке установили хоккейную коробку, а в Чигирях сделали сквер.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отмечает, что инициативное бюджетирование – одна из перспективных региональных практик. Проект по поддержке местных инициатив ставит своей главной задачей улучшить условия жизни сельских жителей, подчеркивает глава региона.

Приамурье готовится принять участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая обсуждается в правительстве страны. Она предусматривает благоустройство территорий в сёлах, ремонт сельских дорог, введение сельхозипотеки и строительство жилья, сообщает областное правительство.