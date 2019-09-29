В России изменились правила приема сотрудников на работу

Данные о страховом номере индивидуального лицевого счета будущий сотрудник может получить в качестве соответствующего уведомления из Пенсионного фонда. Форму такой регистрации ПФР утвердил в июне, а официально опубликовал на прошлой неделе.

В уведомлении будут указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС: фамилия, имя и отчество работника, страховой номер, дата и место рождения, пол, а также дату регистрации в системе индивидуального учета. Обращаться за электронным документом можно будет как через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, так и через территориальный орган Пенсионного фонда, а также в многофункциональных центрах. Уведомление будет защищено электронной подписью ответственного должностного лица.

Все бумажные страховые свидетельства, выданные до 1 апреля этого года, согласно постановлению Пенсионного фонда сохраняют свою силу и не требуют обмена на аналогичный электронный вариант.