В Хэйхэ российско-китайским оркестром управляли одновременно два дирижера (видео)

В Хэйхэ состоялся торжественный концерт, посвященный 70-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем. На мероприятии выступил единственный трансграничный оркестр «Благовещенск–Хэйхэ» под руководством Анатолия Хопатько и Во Бинкуня. Одно из произведений музыканты исполнили под управлением одновременно двух дирижеров.

Уникальный коллектив представил 19 произведений в исполнении музыкантов и солистов, которые пели на русском и китайском языках. В зрительном зале присутствовали сотрудники государственных учреждений, а также почетные гости из Благовещенска, Пекина, Харбина и делегация художников из России. Концерт снимало центральное телевидение Китая.

«Творческий коллектив как единый целостный организм, и даже дирижеры могут управлять им одновременно, повергая в культурный шок зрителей! Вот мировая фишка нашего сводного российско-китайского оркестра, в составе которого на паритетных началах по 35 музыкантов из двух стран», – сказала начальник управления культуры Благовещенска Виктория Хопатько.

Зрители из Поднебесной тепло встречали музыкантов. Многие произведения им были знакомы. Зал подхватил «Подмосковные вечера» и «Калинку». Также в программе прозвучали «Хорошие вести из Пекина», новые номера – «Ода Красному знамени», «Я и моя Родина», «Дорога на запад» и другие.

Для участия в столь масштабных мероприятиях, посвященных юбилейной дате, в Хэйхэ из Благовещенска отправились более 30 человек. Это музыканты и солисты концертного оркестра Amur Jazz Band. Концерт трансграничного коллектива шел более двух часов и собрал аншлаг.

Инициатива создания такого оркестра принадлежит управлению культуры Благовещенска и управлению культуры, телерадиовещания, туризма Хэйхэ. Впервые музыканты в международном составе заявили о себе на экономическом форуме, который прошел в Хэйхэ в мае 2017 года. В настоящее время трансграничный коллектив уже стал известен далеко за пределами Благовещенска и Хэйхэ.