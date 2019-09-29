В Благовещенске прошла акция в защиту сестер Хачатурян и против домашнего насилия

Благовещенцы присоединились к Всероссийской акции «Марш сестер», посвященной проблеме домашнего насилия. В субботу, 28 сентября, в областном центре Приамурья двое молодых людей, девушка и парень, вышли на улицы в разных районах города с плакатами, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия в семьях.

«В Благовещенске мы сделали два пикета – один провел мой товарищ возле универмага, второй – я, на островке безопасности по улице Новотроицкое шоссе. Мы являемся местными представителями организации "СоцФем Альтернатива", которая выступает за объединение как феминисток, так и сочувствующих в сплоченное массовое движение», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» Анна Соловьева.

По ее словам, акция «Марш сестер» является также знаком солидарности и поддержки сестрам Хачатурян. Три сестры были задержаны 28 июля прошлого, 2018 года, в Москве. Им предъявили обвинение в убийстве отца. Девушки признали свою вину. Во время следствия выяснилось, на протяжении лет отец издевался над ними и насиловал. Сестрам грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

«В Благовещенске реакция прохожих была неоднозначной. Когда стоял мой товарищ, к нему подошли две девушки и подарили шоколадку, один парень подписался на нашу группу, и еще двое молодых людей хотели устроить спор, но потом согласились, что проблема домашнего насилия как никогда актуальна сейчас. Во время моего пикета я не встретила подобной реакции. Люди проходили мимо, кто-то останавливался, чтобы прочитать плакат, но никто не подходил, чтобы обсудить. Некоторые автомобили замедляли скорость, чтобы посмотреть плакат, а кто-то читал во время красного света на светофоре. Единственный комментарий, который я получила, это шутку от 17-летнего парня – что меня изнасиловали и мне нужна помощь. Однако я считаю, что пикет был очень полезен. Ведь нельзя знать наверняка, не придет ли кто-нибудь домой, увидев наши пикеты, и не зайдет в интернет, чтобы прочитать об этом больше», – поделилась Анна.

Девушка объясняет, что после принятия закона о декриминализации домашнего насилия агрессоры могут отделаться штрафом за нанесение увечий членам семьи. При этом большинство пострадавших – женщины, которым некуда обратиться. «По моим наблюдениям, в обществе устоялось мнение, что домашнее насилие – это проблема одной семьи и она не должна выходить за ее пределы. Не зря существует выражение "выносить сор из избы". Также считается нормальным, когда муж устраивает побои жене, неважно чем явилась причина. Это мнение будет жить дальше, если люди не начнут говорить об этом. Уже появилось движение "#янебоюсьсказать", которое значительно повлияло на статус-кво насилия как социального явления. Но людям нужно выходить и на улицы тоже. Я занимаюсь активизмом значительно недавно, но уже долгое время поддерживаю идеи феминизма и борьбы с неравенством, так как это является частью моей реальности и реальности миллионов людей», – подытожила Анна.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», только за последние несколько дней в Амурской области произошло две трагедии. В поселке Новобурейский на рабочем месте была убита молодая женщина. По подозрению в совершении преступления был задержан ее муж. В Благовещенске мужчина сбросил с шестого этажа женщину. Она в реанимации.