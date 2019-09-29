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29сентября
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В Амурской области произошло землетрясение магнитудой 5 баллов

В Амурской области произошло землетрясение магнитудой 5 баллов
Фото: allatra.tv

На территории Амурской области зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр находился в 5,9 километра от границы с Забайкальским краем, в Тындинском районе.

Произошедшее в Амурской области землетрясение последствий не имело. Жертв и разрушений нет. Однако колебания земной поверхности ощущали не только жители севера Приамурья, но и в соседнем регионе – Чаре, Новой Чаре и даже в Чите.

По данным Байкальского филиала единой геофизической службы Российской академии наук в 06:28 читинского времени произошло сейсмическое событие магнитудой 5 баллов на территории с координатами 56,13 градусов северной широты 119,94 восточной долготы.

На территории населенных пунктов Каларского района, попадающих в 100-километровую зону от эпицентра, сейсмособытие не ощущалось. В столице Забайкалья сейсмособытие не ощущалось, сообщает ГУ МЧС по Забайкальскому краю. Для осмотра состояния высотных зданий привлекались оперативные группы Читинского и Каларского пожарно-спасательных гарнизонов. Произошедшее землетрясение последствий для Забайкальского края не имело, поводов для беспокойства у жителей региона нет, сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По данным ТАСС, геологическая служба США сообщила, что в воскресенье, 29 сентября, в Каларском районе, в 120 километрах от Новой Чары, зафиксирован эпицентр подземных толчков магнитудой до 5,1. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров.

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#природа #происшествия

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