В сентябре в Благовещенске и Благовещенском районе погибли четыре пешехода

За сентябрь на дорогах Благовещенска и Благовещенского района погибли четыре пешехода. 11 человек пострадали. Зарегистрировано четыре ДТП с участием детей-пешеходов.

Как отмечают автоинспекторы, в основном ДТП происходят по вине водителей транспортных средств, которые не предоставляют преимущество в движении пешеходам при повороте налево или направо. Часты и случаи, когда автомобилисты выезжают на перекресток на запрещающие сигналы светофора.

Благовещенские госавтоинспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Пешеход, пешеходный переход» – его провели с 16 по 26 сентября. Как сообщает управление МВД России по Амурской области, основной целью работы стало предотвращение ДТП с участием пешеходов, а также пресечение и предупреждение административных правонарушений, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.

В период проведения мероприятия сотрудники ДПС пресекли 1 144 нарушения Правил дорожного движения. Зафиксировано нарушение правил перехода проезжей части 195 пешеходами. 25 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах.

Сотрудники ГИБДД напоминают: водители должны быть предельно внимательными при проезде регулируемых и особенно нерегулируемых перекрестков. Нельзя превышать скорость, а в местах возможного появления пешеходов нужно двигаться особенно осторожно. Штраф за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения влечет штраф – от 1 500 до 2 500 рублей.

Не должны терять бдительность и пешеходы. Переходить дорогу нужно только в установленных для перехода местах, по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам, или на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. Пешеходу-нарушителю грозит штраф в размере 500 рублей.