В России остался один действующий пожар – в Амурской области

По данным федеральной службы Авиалесоохраны, площадь природных пожаров в России за сутки уменьшилась до одного гектара. И этот гектар находится в лесах Амурской области.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушат семь лесных пожаров на площади 33 гектара. «На 00:00 по московскому времени 29 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действовал один лесной пожар на площади 1 гектар, по которому проводятся работы по активному тушению», – говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, пожар действует на землях лесного фонда в Амурской области.

При этом, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки было ликвидировано восемь лесных пожаров на площади 130 гектаров. Пожароопасный сезон открыт в 80 субъектах РФ, особый противопожарный режим введен в 32.

Согласно данным, опубликованным на сайте ГУ МЧС РФ по Амурской области, за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано две термические аномалии. При этом в воскресенье, 29 сентября, по области сохранится сильный ветер.