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29сентября
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сегодня, 11:12 0

Жаркая погода в Амурской области заставила цвести багульник и сирень

Жаркая погода в Амурской области заставила цвести багульник и сирень
Фото: amur.info

В Благовещенске в условиях необычайно теплой погоды зацвели багульник и сирень. Читатели Амур.инфо прислали в редакцию фотосвидетельства замешательства природы.

Цветущую сирень заметили возле дома № 42 по улице Театральной. А в санатории «Василек», расположенном недалеко от Благовещенска, в Мухинском урочище, цветет багульник.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», для Приамурья такая аномалия стала нормой. «Это нормально. То у нас одуванчики в конце октября – начале ноября зацветут, как в прошлом году было, то ива выпускает пуховки. Чем это объясняется: кратковременное похолодание, растение уходит в период покоя, растение думает, что уже наступает зима. А потом резкое потепление – почки просыпаются, и начинается цветение. У нас так практически каждую осень. Так как расцветает небольшая часть почек, 1-2 процента, никакого ущерба растениям это не наносит, в следующем году они будут нормально себя чувствовать. Природа всегда предусматривает резерв почек», – объяснил начальник благовещенского районного отдела амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов.

Цветению поспособствовали температурные рекорды конца сентября. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в субботу, 28 сентября, синоптики Амурского гидрометцентра зафиксировали максимальную температуру воздуха, равную плюс 28,6 градуса. Июльская погода порадовала не только жителей юга Приамурья, но и северян.

Полюбоваться на золотую амурскую осень с воздуха можно на Амур.инфо.

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#жизнь #погода #природа

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