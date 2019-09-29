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29сентября
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сегодня, 10:36 3

Учитель из Белогорска стала лауреатом конкурса «Учитель года России»

Учитель из Белогорска стала лауреатом конкурса «Учитель года России»
Фото: amur.info

Учитель математики из Белогорска Милица Щипун прошла во второй этап конкурса «Учитель года России». Торжественная церемония подведения итогов первого очного утра Всероссийского конкурса проходит в столице Чеченской Республики, городе Грозный.

В финал вышли 85 учителей. Среди них Милица Щипун – учитель математики школы № 4 города Белогорск Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», она признана учителем года в Амурской области. Кроме амурчанки, Дальний Восток в списке лауреатов представляет Виктория Скрипникова – учитель истории и обществознания Николаевской средней школы из Камчатского края.

Как сообщает Министерство просвещения России, в 2019 году конкурсные испытания всероссийского финала проходят в гимназии и математической школе Грозного. По итогам конкурсных испытаний первого очного тура «Учитель-профессионал» – «Урок» и «Внеурочное мероприятие» – 28 сентября объявлены 15 лауреатов конкурса.

29–30 сентября состоятся испытания второго очного тура «Учитель-мастер» – «Мастер-класс» и «Образовательный проект». По их результатам 1 октября назовут имена пять призеров конкурса.

3 октября в Москве пройдет третий очный тур «Учитель-лидер», который включает два конкурсных испытания – «Публичную лекцию» и «Разговор с министром».

4 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный концерт в честь Дня учителя, а также награждение победителя и призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России–2019».

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#Белогорск #конкурсы #школа

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Комментарии
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  • Riddick

    Riddick
    50 минут назад

    Белогорск снова рулит! Молодцы! Держим кулаки за выход в пятерку лучших!

  • V.M.

    V.M.
    44 минуты назад

    Молодец, Милица Щипун, поздравляю!

  • Myxira

    Myxira
    14 минут назад

    Удачи учителю!

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