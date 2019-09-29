Учитель из Белогорска стала лауреатом конкурса «Учитель года России»
Учитель математики из Белогорска Милица Щипун прошла во второй этап конкурса «Учитель года России». Торжественная церемония подведения итогов первого очного утра Всероссийского конкурса проходит в столице Чеченской Республики, городе Грозный.
В финал вышли 85 учителей. Среди них Милица Щипун – учитель математики школы № 4 города Белогорск Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», она признана учителем года в Амурской области. Кроме амурчанки, Дальний Восток в списке лауреатов представляет Виктория Скрипникова – учитель истории и обществознания Николаевской средней школы из Камчатского края.
Как сообщает Министерство просвещения России, в 2019 году конкурсные испытания всероссийского финала проходят в гимназии и математической школе Грозного. По итогам конкурсных испытаний первого очного тура «Учитель-профессионал» – «Урок» и «Внеурочное мероприятие» – 28 сентября объявлены 15 лауреатов конкурса.
29–30 сентября состоятся испытания второго очного тура «Учитель-мастер» – «Мастер-класс» и «Образовательный проект». По их результатам 1 октября назовут имена пять призеров конкурса.
3 октября в Москве пройдет третий очный тур «Учитель-лидер», который включает два конкурсных испытания – «Публичную лекцию» и «Разговор с министром».
4 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный концерт в честь Дня учителя, а также награждение победителя и призеров Всероссийского конкурса «Учитель года России–2019».
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