В Амурской области сентябрь завершается погодным рекордом: +28,6 градуса

В Амурской области погода установила очередной рекорд. В субботу, 28 сентября, температурные показатели на большей части территории региона достигли июльских значений. «Сентябрь поставил эффектную точку в погоде довольно заурядного месяца», – резюмируют синоптики Амурского гидрометцентра.

Даже на севере области – в Зейском и Селемджинском районах – температура поднималась до 27…28 градусов. В центральных и южных районах такую температуру отметили на всех метеостанциях. На фоне летней жары прогремели грозы с короткими ливнями и шквалами.

Самой высокой была температура в селе Сергеевка Благовещенского района: +28,6 градуса. Это даже выше, чем в Благовещенске, где дневной максимум составил +27,8 градуса. «Тем не менее это новый рекорд этого дня. 95 лет считалось, что 28 сентября температура не поднималась выше +26,3 градуса, сейчас эта отметка превышена на 1,5 градуса», – отмечают в инстаграм-аккаунте Амурского гидрометцентра.

Что тепло покидает Амурскую область, стало понятно в вечерние часы субботы, когда усилился северный ветер, порывы которого достигали 21 метра в секунду. А северо-западу области, Тындинскому району, летних температур не досталось: здесь днем шел мокрый снег, а в поселках Усть-Нюкжа и Лопча днем температура поднялась всего до 1,5…5 градусов.

Согласно прогнозу погоды на воскресенье, 29 сентября, днем в Амурской области ожидается сухая и ветреная погода.