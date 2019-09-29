Девушка-подросток из Благовещенска после двух дней поисков нашлась в Циолковском

Как сообщало ИА «Амур.инфо», подросток 2002 года рождения вышла из дома в пятницу, 27 сентября, – как она сказала, «на минуточку». «Она ребенок-инвалид, очень доверчивая, ведомая. Для нее все люди – братья и сестры». Об этом говорилось в сообщении о пропаже девочки, распространяемом в соцсетях.

Ориентировку на розыск опубликовал в Инстаграме поисково-спасательный отряд «Амур». В воскресенье, 29 сентября, стало известно, что девочка благополучно нашлась. «Ее обнаружили в Циолковском, доставили в Благовещенск. С ней все хорошо, подробности мы не имеем права разглашать», – прокомментировал представитель ПСО «Амур».

«В три часа ночи сегодня нам позвонили – нашлась! Оказалось, что девочка наша ушла из дома с парнем, с которым познакомилась по интернету. Судя по всему, он тоже инвалид, наивный совсем. Он из Зеи специально приехал в Благовещенск, они встретились и пошли, куда глаза глядят – голодные, замерзающие, по темной дороге! Возле Циолковского их заметили сотрудники полиции. Доставили в отделение и сразу позвонили нам», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» мама девочки, Ирина.