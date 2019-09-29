В Благовещенске на соревнованиях первой финишировала 10-летняя мотоспортсменка

В областном центре Приамурья состоялся турнир мотоспорта. Участие в соревнованиях, которые прошли возле картодрома «Юбилейный», приняли около 30 человек. Это спортсмены из Благовещенска, Ивановки, Райчихинска и Свободного.

Рев моторов и клубы пыли – участников турнира было видно и слышно за версту. На старте – как опытные спортсмены, так и новички. Арине Захарченко всего 10 лет, но железного коня девочка укрощает, как взрослая. Любовь к мотоциклам у нее от брата, талант – от природы и упорных тренировок. За два года занятий накопилась целая полочка наград.

«Сейчас, когда ехала, в горле пересохло все. Но хорошо, что хоть дождя не было. Мы в Ивановку всегда попадали на грязь, падали все. И в Райчихинске была грязь, – делится спортсменка. – Сегодня было сложновато соревноваться с этим зеленым, на пятерочке», – говорит девочка о сопернике. «Я ехала, и он здесь рядом. Он проехал, я ему дала дорогу, не знаю, зачем… Ну, у меня так получилось. Если бы я не дала – мы бы с ним врезались», – объяснила Арина. На результат девочки соперник никак не повлиял: к финишу она прибыла первой.

Победителя в этом турнире выявляют по числу пройденных кругов за отведенное время. Для детей это 12 минут, для взрослых – 25. Протяженность круга – немногим более километра, а сложность довольно высокая. Трасса была построена в 2019 году и проложена так, что спортсменам и отдохнуть некогда – спуски и подъемы сменяются крутыми виражами. Чтобы преодолеть такую, нужны огромная выносливость и хорошая физподготовка.

«Здесь и руки, и ноги, и голова, и мышцы, держащие голову. Это в правилах пишут, чтобы у всех были ошейники для того, чтобы голова где-то фиксировалась. Вы сами видите прыжки, приземления… Где-то ты плавно приземлился, а где-то жестко – и удар», – рассказал главный судья соревнований Андрей Фроленко.

Как сообщает министерство физической культуры и спорта, по итогам пятого этапа первенства и чемпионата определят победителей. Лучших объявят и по результатам всего турнира. Эти соревнования являются завершающими в календаре амурских мотоспортсменов. Зимой они будут работать над общефизической подготовкой, чтобы на будущий год, с наступление тепла, улучшить свои результаты.