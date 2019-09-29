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29сентября
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В Свободном открыт еще один школьный стадион (видео)

В Свободном открыт еще один школьный стадион (видео)
Фото: кадр видео

Новый современный стадион 28 сентября торжественно открыла школа № 2 Свободного. События ждали 9 месяцев – именно столько времени понадобилось, чтобы в рамках комплексного плана социально-экономического развития города создать спортивную зону для учреждения.

Школьники прошли спортивным парадом по кругу с флагами и медалями, полученными за высокие достижения в различных видах спорта. Кругом почета провезли «олимпийский огонь». Слова благодарности прозвучали в адрес подрядчика.

Глава города Владимир Константинов поздравил школу с этим событием и в числе почетных гостей перерезал красную ленточку.

Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, градоначальнику было заготовлено спортивное испытание – забить мяч в футбольные ворота, а затем отбить гол начальника управления образования Виталия Булыгина. Назначенные футболистами руководители, оставив подписи на мяче, прошли к воротам. Владимир Константинов порадовал детей победой в обоих заданиях, заслужив их аплодисменты.

Как рассказал Константинов, в Свободном в этом году современные стадионы получили школы № 8, 2 и совсем скоро откроется стадион школы № 1. В следующем году запланировано построить пять таких современных площадок. В итоге все школы города будут оборудованы первоклассными стадионами в соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ.

На реализацию проекта в школе № 2 было затрачено 28 миллионов рублей.

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#Свободный #спорт #школа

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