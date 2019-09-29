Гороскоп 29 сентября: Стрельцы будут флиртовать, а Львам стоит сдерживать эмоции

Восход Солнца: 06:26

Заход Солнца: 18:14

Солнце в Весах.

Овен. Ответственность за материальное благополучие потребует от Овнов значительного напряжения сил. Не сетуйте на судьбу: вам так много дано, что вы просто обязаны дарить.

Телец. День тяжелый, чреватый недоразумениями в личных отношениях или ошибками в сфере профессиональной деятельности. Неприятное известие может заставить изменить планы или вовсе отказаться от намеченного дела.

Близнецы. Пассивный день, не торопите события. Возможна некоторая незащищенность. Вам необходимо сосредоточиться на духовных проблемах, прислушиваясь к голосу своей интуиции. Благоприятны лечебные процедуры. Большую часть дня проведите на природе вместе с детьми.

Рак. . С этого дня Меркурий начинает регрессивное движение. Следует понизить деловую активность, чтобы избежать финансовых потерь. Не пытайтесь перехитрить судьбу. Все, что происходит, от Раков не зависит.

Читайте также

Гороскоп 23 – 29 сентября: у Козерогов повысится эффективность, Близнецы проявят гибкость

Лев. День может быть осложнен недоразумениями и придирками в отношениях со старшими родственниками. Постарайтесь сдерживать свои эмоции. Будьте снисходительны и благоразумны. Добрые советы близких не принесут вам вреда.

Дева. Сатанинский день. Несет разочарования, иллюзии, дурные знаки, которые нужно анализировать. Если вы собираетесь в командировку или длительную поездку, рекомендуется перенести срок отъезда на следующий день.

Весы. Сегодня характерная для Вас прямота суждений может стать причиной обострения отношений с близким человеком. Эмоциональный всплеск, нелицеприятное высказывание или нетактичность могут помешать добиться успеха в любых делах.

Скорпион. Весьма вероятен неожиданный конфликт и возникновение необходимости решения острых проблем. Вам просто необходим небольшой отдых.

Читайте также

Гороскоп на сентябрь 2019 года: У Козерогов выжидательная позиция, а Стрельцам необходимо расслабиться

Стрелец. Женщинам-Стрельцам предстоит новое увлечение или легкий флирт. Звезды предупреждают, что характерная для Вас сдержанность чувств может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Мужчин-Стрельцов звезды предостерегают от неожиданного знакомства или возобновления старых связей, которые приведут к катастрофе в личной жизни.

Козерог. Тяжелый день кармического воздаяния. Усилия, приложенные на работе, могут оказаться тщетными. Этот день проверит вас на бойцовские качества, мудрость и самообладание. Просчеты могут стоить вам недешево.

Водолей. Начинается период нового качества, перехода в другое состояние, избавления от всего ненужного. Благоприятно изменить свою внешность, лечить сложные заболевания. Рекомендуется избавиться от вредных привычек, гордыни и высокомерия.

Рыбы. Благоприятный день для Рыб, работающих в сфере бизнеса. Возможно, вам вернут старый долг, вы выиграете в карты или найдете ценную вещь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев