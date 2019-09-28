20-килограммовый пирог испекли к 120-летию Суражевки в Свободном (видео)

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28 сентября отмечается 120-летие микрорайона Свободного Суражевки. В культурно-досуговом центре «Визит» собрались горожане. В числе приглашенных были почетные жители, старожилы, талантливые дети, участники различных конкурсов, активисты. Нашли своих героев многочисленные награды.

Почетным гостем праздника стал глава Свободного Владимир Константинов. Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации города, он привез и вручил благодарственные письма людям, которые делают жизнь микрорайона интересной и насыщенной.

Отдельные слова благодарности от суражевцев прозвучали в адрес Галины Ткаченко. Она идейный вдохновитель и автор различных проектов, которые реализуются в микрорайоне, любимица молодежи.

Перед входом гостей встретила историческая выставка. Городской краеведческий музей и музей школы № 11 постарались передать дух тех времен, когда к берегу Зеи пристали корабли первых поселенцев. Состоялся большой концерт с песнями и танцами.

Гвоздем программы стал огромный сладкий пирог весом 20 килограммов, который испекли в честь 120-летия Суражевки. Его отведали все желающие.