Умер руководитель «Ленкома», великий режиссер Марк Захаров

Ушел из жизни народный артист СССР, легендарный режиссер Марк Захаров. Художественный руководитель «Ленкома» умер в возрасте 85 лет. Об этом 28 сентября сообщил директор театра Марк Варшавер.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан»,— сказал он ТАСС. По словам Варшавера, режиссер скончался в результате повторного воспаления легких в одном из столичных медучреждений.

О месте и дате похорон станет известно позднее. Как сообщают СМИ, возможным местом похорон станет Троекуровское или Новодевичье кладбище.

Фото: Андрей Соловьев/ТАСС

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1951 году он поступил в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), окончил актерский факультет. Затем Марк Анатольевич служил в Московском театре Сатиры, а в 1973 году стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»).

Под его руководством было поставлено более 50 спектаклей. Наиболее значимые: «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад», «Чайка».

Он снял такие кинофильмы, как: «12 стульев» (1976), «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Дом, который построил Свифт» (1982), «Формула любви» (1984), «Убить дракона» (1988). Работал над сценариями к фильмам «Белое солнце пустыни», «Земля Санникова», «Узник замка Иф».

Марк Захаров — лауреат трех Государственных премий России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Именем Захарова могут назвать одну из улиц Москвы, сказал ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов. Он выразил уверенность, что эта инициатива будет поддержана на самом высоком уровне – так же, как и идея об установке памятника и памятной таблички. Герасимов не исключил, что «Ленкому» может быть присвоено имя Захарова, сообщает «Эхо Москвы».