В Комсомольске-на-Амуре ликвидируют масштабный разлив нефтепродуктов

Фото: vk.com/komsagram

«Разлив произошел на трех улицах. Проверку проводит полиция. Сотрудники МЧС проводят смыв, задействована администрация на уборку территории», – сказал собеседник.

В администрации города агентству сообщили, что ЧП произошло на проспекте Первостроителей, протяженность – 2 200 метров, площадь 67 тысяч квадратных метров, на улице Шиханова – протяженность 400 метров, площадь 3,5 тысячи квадратных метров, на улице Васянина – протяженность 1,2 километра, площадь – 10 тысяч квадратных метров.

«На проспекте в течение дня смывали нефтепродукты, на улицах Васянина и Шиханова нефтепродукты впитались в асфальт, так как он недавно уложен. Скорее всего, придется снимать верхний слой и заново укладывать», – отметил собеседник.

Представитель УМВД по Хабаровскому краю подтвердил РИА Новости, что проводится проверка, предварительные версии он не назвал.

Произошедшее прокомментировал в своем Инстаграме губернатор Хабаровского края Сергей Фургал: «Ситуацию в Комсомольск-на-Амуре кроме как диверсией не назвать. Едва ли отремонтировали три крупнейшие магистрали в городе за федеральные деньги, как тут же происходит разлив нефтепродуктов. И это перед приездом полпреда президента на Дальний Восток.

Только вчера в Комсомольске в должность вступил новый мэр города Александр Жорник. Но не только для него, для нас тоже это очередное серьезное испытание. Сейчас необходимо срочно предотвратить возможные последствия этого ЧП. Надеюсь, что во всех правоохранительных органах, куда от нас поступили обращения, проведут тщательное расследование, найдут виновных и накажут по всей строгости закона. Комиссия от правительства края тоже уже отправлена в Комсомольск для помощи городской администрации».