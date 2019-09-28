В Благовещенске пропала девушка

Фото: instagram.com/psoamur

В Благовещенске пропала Луиза Климова 2002 года рождения. Об этом в Инстаграме сообщил поисково-спасательный отряд «Амур».

Дата и место пропажи: 27 сентября, около 15:00, улица Первомайская, 52. Приметы девушки: на вид 16 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, европейский тип лица, глаза светло-карие. Была одета: весенняя куртка песочного цвета, джинсы черного цвета, кроссовки белого цвета. Всех, кому известно местонахождение Луизы, просят сообщить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75 – волонтеры; 8 (4162) 59-47-09, 8 (4162) 49-08-70, 102 – полиция.

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#происшествия

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Александр Авдеев