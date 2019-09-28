В Приамурье открыл первую смену центр выявления и поддержки одаренных детей

Центр выявления и поддержки одаренных детей, который получил название «Вега», начал активную работу с талантливыми амурскими школьниками. 27 сентября стартовала профильная смена по направлению «Искусство». Данный Центр базируется в загородном лагере под Благовещенском.

«60 школьников со всей области в течение 10 дней будут взаимодействовать с педагогами Амурского педагогического колледжа, действующими художниками Амурской области, посетят мастер-классы по развитию креативности и выявлению творческого потенциала», – цитирует руководителя Центра Кирилла Иванова пресс-служба правительства Амурской области.

По итогам смены определят семь счастливчиков, которые будут рекомендованы на художественную смену в образовательный центр «Сириус» в городе Сочи.

Первая смена центра «Вега» продлится до 6 октября.

Центр выявления и поддержки одаренных детей создан в рамках нацпроекта «Образование». В нем с детьми будут работать по трем направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Данные программы выбраны не случайно. Именно они лежат в основе работы центра «Сириус».

«Направление "Наука" опирается на концепцию инженерно-технического образования, повышения грамотности научных качеств и отвечает за развитие предпрофессиональных навыков в инженерно-технической сфере, – сообщил Кирилл Иванов. – Направление "Искусство" опирается на концепцию духовно-нравственного развития личности и на развитие жизненных навыков, так называемых soft-skills. Участники смен по направлению "Спорт" узнают о науке спорта, медицине, спортивном продвижении и многом другом».

Вскоре школьники смогут осваивать указанные направления в новом здании с современными лабораториями и высокотехнологичным оборудованием, стоимостью 215 миллионов рублей. Работы по его созданию завершатся в ноябре.

До конца года для одаренных детей запланировано шесть профильных смен длительностью по 10 дней каждая и одна международная смена продолжительностью 21 день. Всего будет охвачено более 1 100 отличившихся в разных направлениях школьников.