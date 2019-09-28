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28сентября
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«Иван Фест» собрал сотни человек в амурской Ивановке (фото)

«Иван Фест» собрал сотни человек в амурской Ивановке (фото)

26 и 28 сентября в Ивановке Ивановского района прошел первый туристический форум «Иван Фест». На территории села собрались несколько сотен человек – принять участие в мероприятиях форума могли все желающие.

Организовала «Иван Фест» администрация Ивановского района. Форум позволил амурчанам узнать Ивановку и ее окрестности с другой стороны. Здесь для туристов есть не только озеро лотосов, но и парк развлечений, лодочная станция и «Арбат».

В первый день мероприятия прошли круглые столы и деловая программа, посвященная обсуждению туристического потенциала района. В этот день участники были распределены на команды, которые разрабатывали и предлагали различные проекты для развития туристической сферы на территории района. Благодаря слаженной работе участников по итогам первого дня было представлено около 15 проектов в формате «Бери и делай».

Второй день форума был посвящен выставкам, ярмаркам, мастер-классам. Для участников работали бесплатные экскурсии и полевая кухня.

На сегодняшний день в Ивановском районе разрабатывают сразу несколько новых туристических маршрутов. Среди них, например, «Православный маршрут» с посещением монастырей, маршрут для иностранцев. «Золотое кольцо по Ивановке» предполагает, в частности, посещение центральной площади села Ивановка, парковой зоны, Ивановского историко-краеведческого музея, храма Иоанна Богословского и других объектов.

Как отмечают организаторы «Иван Феста», преимущество развития туризма в Ивановском районе – привлечение иностранных туристов и гостей из других регионов. Этому способствует выгодное территориальное положение района: поблизости международный мост Благовещенск – Хэйхэ, развитая железнодорожная ветка и аэропорт в 58 километрах от места прохождения туристических маршрутов.

Как сообщает сайт Business.amurobl.ru, в прошлом году Ивановский район посетило более 100 туристических групп, а это более 10 тысяч человек. При этом 585 из них – иностранные туристы из Китая, Японии, Польши, Чехии и Германии.

Фото: Амур.инфо

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#отдых #туризм

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