Амурские ушуисты примут участие в IX летней спартакиаде учащихся России

Фото: Федерация ушу Амурской области (архивное изображение)

Одним из этапов IX летней спартакиады учащихся России – 2019 станут боевые искусства. Это тайский бокс, киокусинкай, айкидо, всестилевое карате, кикбоксинг и ушу. В последнем виде предстоит принять участие спортсменам из Амурской области.

Ребят, которые будут представлять регион, федерация ушу отбирала по итогам первенства России 2019 года. В результате в сборную команду вошли Дарья Цвилий, Белла Габараева, Софья Степанова, Денис Халилов, Архип Устинов, Михаил Шедько, Илья Алексеев, Роман Халилов. Кроме того, в качестве судьи на спартакиаду отправится президент Амурской федерации ушу Наталья Шедько.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, подготовка к соревнованиям у ушуистов началась 3 месяца назад. А на днях ребята начали практиковать ночные тренировки. Это необходимо для того, чтобы разница во времени не сказалась на результатах спартакиады.