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28сентября
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сегодня, 16:01 1

Очевидцы: в Приамурье поезд насмерть сбил медведя (видео 18+)

Очевидцы: в Приамурье поезд насмерть сбил медведя (видео 18+)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео (18+), сделанное, как сообщил отправитель, в Амурской области. На железной дороге погиб медведь, сбитый поездом.

В телефонном разговоре собеседник пояснил, что не является автором видео, однако ему известны некоторые обстоятельства. Так, случай произошел возле поселка Архара Архаринского района, ориентировочно, в ночь с 26 на 27 сентября. Ролик снимали путейцы.

Официальной информации о случившемся в распоряжении агентства на данный момент нет.

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#животные #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • dikan

    dikan
    1 час назад

    А лапы то сняли. Судя по всему чтобы добро не пропадало

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