Очевидцы: в Приамурье поезд насмерть сбил медведя (видео 18+)

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео (18+), сделанное, как сообщил отправитель, в Амурской области. На железной дороге погиб медведь, сбитый поездом.

В телефонном разговоре собеседник пояснил, что не является автором видео, однако ему известны некоторые обстоятельства. Так, случай произошел возле поселка Архара Архаринского района, ориентировочно, в ночь с 26 на 27 сентября. Ролик снимали путейцы.

Официальной информации о случившемся в распоряжении агентства на данный момент нет.