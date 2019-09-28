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28сентября
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Причиной падения опоры ЛЭП в Белогорске стал сильный ветер

Причиной падения опоры ЛЭП в Белогорске стал сильный ветер
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

В пресс-службе администрации Белогорска прокомментировали происшествие, случившееся 28 сентября: падение опоры ЛЭП на проезжую часть. Как отмечается, это произошло из-за сильного ветра. Опора перегородила проезд по улице 50 лет Комсомола.

В момент происшествия на месте падения высоковольтной опоры ни пешеходов, ни автотранспортных средств не было. Место ЧП для безопасности населения оцепили полицейские и спасатели.

Без электроснабжения остались «более десятка» многоквартирных домов в разных районах города (ранее сообщалось об 11-ти). Обесточены три котельных, городской парк и ФОК.

Отмечается, что в ближайшее время жилой сектор и другие объекты будут переподключены к городским электросетям.

Движение общественного транспорта скорректировано. Автобусы с улицы 50 лет Комсомола проезжают через улицу Тимирязева, далее – на улицу Дорожную и возвращаются на свои маршруты.

На месте энергетики ведут работы по освобождению проезжей части от упавшей опоры и восстановлению электроснабжения.

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#администрация Белогорска #Белогорск #происшествия

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