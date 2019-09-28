«Потерялся, бедненький»: в Благовещенке внедорожник проехал по пешеходной дорожке (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях 28 сентября появилось видео инцидента, который произошел в Благовещенске. Внедорожник проехал по дорожке, предназначенной для пешеходов.

Как пишет инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, видео снято по адресу: улица Студенческая, 25. «Видимо, можно, если осторожно», – отмечает паблик, имея в виду, что автомобиль двигался на низкой скорости.

На публикацию отреагировали пользователи Инстаграма: «Потерялся, бедненький», «Можно, если "крузак"», «Медленно движущийся автомобиль приравнивается к пешеходу».

Один из пользователей отметил, что, видимо, водитель внедорожника выбрал этот путь, потому что по-другому в той местности сейчас не проехать из-за «перекопа». Однако паблик ответил, что проезд там возможен без нарушения ПДД.