Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:41 0

Соцсети: в Приамурье в районе женского монастыря перевернулся джип

Соцсети: в Приамурье в районе женского монастыря перевернулся джип

Сразу несколько амурских пабликов опубликовали у себя фото c с места дорожно-транспортного происшествия с участием джипа Nissan Patrol. Автомобиль, при невыясненных пока обстоятельствах, опрокинуло на бок.

«Во второй половине дня [27 сентября] произошло ДТП по автотрассе Свободный - Благовещенск. В районе женского монастыря», – говорится на странице svbnews.

В комментариях пользователи высказали предположение, что могло послужить причиной аварии, в том числе высокую скорость движения. Случайно на месте происшествия оказались сотрудники Амурского МЧС.

«Наши сотрудники ехали по служебным делам и приблизительно в 55 километрах от Свободного увидели опрокинутую машину. Они остановились, отключили аккумуляторную батарею автомобиля. Другая помощь никому не потребовалась», – сообщили в Амурском МЧС.

«ДТП с пострадавшими на данном участке дороги за минувшие сутки не зарегистрировано», – прокомментировали в областном УМВД.

Фото: instagram.com/svbnews/

Просмотров всего: 363

#ДТП

распечатать


Происшествия

Пьяный амурчанин угнал на работе машину и попал в ДТП
Происшествия

При опрокидывании легковушки в Приамурье пострадали два человека (видео)
Общество 2

В России ужесточили требования к перевозке детей в автобусах
Происшествия

Амурчанке пришлось оплатить ремонт машины скорой помощи, пострадавшей в ДТП
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь