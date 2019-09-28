Соцсети: в Приамурье в районе женского монастыря перевернулся джип

Сразу несколько амурских пабликов опубликовали у себя фото c с места дорожно-транспортного происшествия с участием джипа Nissan Patrol. Автомобиль, при невыясненных пока обстоятельствах, опрокинуло на бок.

«Во второй половине дня [27 сентября] произошло ДТП по автотрассе Свободный - Благовещенск. В районе женского монастыря», – говорится на странице svbnews.

В комментариях пользователи высказали предположение, что могло послужить причиной аварии, в том числе высокую скорость движения. Случайно на месте происшествия оказались сотрудники Амурского МЧС.

«Наши сотрудники ехали по служебным делам и приблизительно в 55 километрах от Свободного увидели опрокинутую машину. Они остановились, отключили аккумуляторную батарею автомобиля. Другая помощь никому не потребовалась», – сообщили в Амурском МЧС.

«ДТП с пострадавшими на данном участке дороги за минувшие сутки не зарегистрировано», – прокомментировали в областном УМВД.

Фото: instagram.com/svbnews/