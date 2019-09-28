ТДо минус семи градусов, мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 29 сентября

Ночью 29 сентября в Амурской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах дожди, местами с мокрым снегом. Северный, северо-западный ветер разовьет скорость до 5-10, местами до 15-20 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 2…7 градусов тепла, местами по северу – 2…7 градуса ниже нуля.

Днем в регионе прогнозируется переменная облачность, местами слабый дождь. Ветер подует с северо-запада с переходом на юго-западный, с усилением до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 11..16 градусов тепла, местами по северу – до 5…10 градусов.

В Благовещенске ночью будет малооблачно, осадков не ожидается. Ночью ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура ночью плюс 5…7 градусов, днем потеплеет до 14…16. Днем переменно облачно. Ветер во второй половине дня подует с юго-запада и разовьет скорость до 6-11 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.