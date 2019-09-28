Мэр Благовещенска Валентина Калита рассказала, легко ли женщинам в политике

На форуме «Столица 28», проходящем в Благовещенске, мэр города встретилась с активной молодежью. Участников форума интересовало, насколько глава города эмоциональна, трудно ли быть мэром, какой литературный персонаж ближе по духу и многие другие вопросы.

«Жизнь сама по себе насыщена разными эмоциями. В любом случае, необходимо быть в меру сдержанным, но ни в коем случае не становиться равнодушным человеком. Везде важен баланс. Что касается политики, то если от мужчин проявления лидерских качеств ждут изначально, то женщине еще необходимо доказать, что она на них способна, что достойна той или иной руководящей должности», – рассказала Валентина Сергеевна.

Также молодежь интересовали и темы развития Благовещенска: где могут пригодиться волонтеры, начнут ли в городе сортировать мусор, как будет развиваться городская система видеонаблюдения и как воспитать моду на здоровый образ жизни, сообщает пресс-служба городской администрации.

В заключение беседы Валентина Калита поблагодарила ребят за интересный диалог и пожелала верить в себя, тогда все получится, подытожила беседу мэр.