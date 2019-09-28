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28сентября
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сегодня, 13:42 0

В Благовещенске для привлечения внимания начали подсвечивать светофоры

В Благовещенске для привлечения внимания начали подсвечивать светофоры
Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf/

В областном центре Приамурья на главной городской магистрали – улице Ленина – на пересечении с улицами Шимановского и 50-летия Октября оборудовали дополнительную подсветку светофорных объектов. Считается, что такая подсветка привлекает дополнительное внимание и водителей, и пешеходов.

Теперь консоли, на которых крепятся электронные регулировщики, светятся в унисон действующим сигналам светофора. На следующей неделе бригады МКП «ГСТК» продолжат эту работу. Всего планируется «засветить» таким образом 10 светофоров на магистральных улицах города, сообщает пресс-служба мэрии.

В мае первый светофор со светящейся консолью заработал на улице Ленина в районе улицы Комсомольской.

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#жизнь #мэрия #транспорт

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