В Благовещенске для привлечения внимания начали подсвечивать светофоры

В областном центре Приамурья на главной городской магистрали – улице Ленина – на пересечении с улицами Шимановского и 50-летия Октября оборудовали дополнительную подсветку светофорных объектов. Считается, что такая подсветка привлекает дополнительное внимание и водителей, и пешеходов.

Теперь консоли, на которых крепятся электронные регулировщики, светятся в унисон действующим сигналам светофора. На следующей неделе бригады МКП «ГСТК» продолжат эту работу. Всего планируется «засветить» таким образом 10 светофоров на магистральных улицах города, сообщает пресс-служба мэрии.

В мае первый светофор со светящейся консолью заработал на улице Ленина в районе улицы Комсомольской.