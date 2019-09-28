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28сентября
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сегодня, 13:25 2

В Благовещенске пройдет легкоатлетическая эстафета в память о погибшем тренере

В Благовещенске пройдет легкоатлетическая эстафета в память о погибшем тренере
Фото: архив Амур.инфо

В областном центре Приамурья в конце следующей недели – 6 октября – состоится осенняя легкоатлетическая эстафета. Шестой год подряд они посвящена памяти преподавателя Благовещенского физкультурного техникума Григория Белоуса. В 2013 году при подготовке к городской эстафете тренера насмерть сбил автомобиль.

В текущем году эстафета стартует в 12:00. Старт и финиш – на площади Ленина. Сбор участников состоится в 11:00 на перекрестке улиц Ленина и Пионерской, парад участников в 11:20. В мероприятии примут участие производственные коллективы и учащиеся учебных заведений.

Подать заявку на участие в эстафете можно по адресу в Благовещенске: улица Ленина, 97, телефон: 991-765 (управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска).

Погибший 29 сентября 2013 года Григорий Андреевич Белоус имел звание «Почетный работник среднего профессионального образования», нагрудный знак «Отличник физической культуры», был награжден дипломом Олимпийского комитета России, отмечен Благодарственным письмом министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ. За время своей работы он воспитал много именитых спортсменов, которые защищали честь техникума, города, области и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#память #спорт

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Комментарии
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  • спартак дв

    спартак дв
    2 часа назад

    Борода очень весёлый был. Учитель отличный.

  • Лингвист

    Лингвист
    47 минут назад

    Преподавал у нас физкультуру в политтехникуме. Препод и человек был норм.

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