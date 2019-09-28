В минобразования Приамурья разъяснили, обязательно ли ставить ребенку пробу Манту при зачислении в сад

В День воспитателя и всех дошкольных работников, в Благовещенске в общественной приемной Дмитрия Медведева состоялся Всероссийский день приема родителей дошкольников. Всего было рассмотрено пять обращений.

Пришедшая на прием многодетная мать поинтересовалась, есть ли возможность перевести ее детей в один детский сад, а благовещенка, чей муж потерял работу, спрашивала, есть ли шанс получить место в детском саду ребенку в возрасте 1 года и 7 месяцев. Для обеих мам нашли выход из ситуации, сообщает пресс-служба областного правительства.

Прозвучал также вопрос о необходимости ставить пробу Манту при зачислении в детский сад.

«Проба Манту – это тест, который показывает, что ребенок не болеет туберкулезом и он никого не заразит в детском саду. Вы имеете право от нее отказаться, но тогда вам понадобится справка от врача-фтизиатра, которая подтвердит, что ребенок здоров и не навредит окружающим детям», – пояснила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

В числе посетителей были не только родители, но и индивидуальный предприниматель, который хочет открыть группу для дошкольников. Он интересовался, какую поддержку может ему оказать министерство образования.

Бизнесмену объяснили, что ИП может рассчитывать на субсидию из областного бюджета, но при условии наличия лицензии на образовательную деятельность. Деньги предоставляются на приобретение игр и игрушек, книг, учебных пособий и оборудования, инвентаря, а также на оплату труда педагогических работников.

Всероссийский День приема родителей дошкольников в Приамурье проводится уже в третий раз.

«Роль дошкольного образования трудно переоценить. У нас нет очереди для детей в возрасте от трех до семи лет. Но, к сожалению, ребят более младшего возраста пока мы не можем обеспечить исчерпывающим количеством мест в детских садах. И в связи с этим могут складываться различные ситуации. И такие встречи, как сегодня, конечно, необходимы. Ведь во время них проговариваются все возможные способы решения спорных вопросов, находятся оптимальные пути выхода», – считает Светлана Яковлева.

Для того чтобы полностью удовлетворить потребность амурских детей в местах в детсадах, в регионе развернуто масштабное строительство зданий под дошкольные образовательные организации. На сегодняшний день возводятся два детских сада в Благовещенске и Усть-Ивановке на 120 мест, в Белогорске стоится сад на 170 мест.

Текущим летом сдан в эксплуатацию второй корпус детского сада №9 в Свободном. В 2020 году начнутся работы по созданию новых детских садов в селе Екатеринославка Октябрьского района и пгт Магдагачи.