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28сентября
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Подозреваемого в убийстве жены в Новобурейском задержали в Благовещенском районе

Подозреваемого в убийстве жены в Новобурейском задержали в Благовещенском районе

В Амурской области сотрудники управления уголовного розыска УМВД задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины прямо на ее рабочем месте. Его нашли на следующий день, после того, как было обнаружено тело его предполагаемой жертвы.

Как сообщало Амур.инфо, в четверг, 26 сентября, в поселке Новобурейский обнаружили тело убитой женщины 1989 года рождения. Подозрение в убийстве пало на ее мужа.

По факту убийства следственными органами было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МО МВД России «Бурейский» в ходе опросов возможных свидетелей и очевидцев происшествия, а также других мероприятий установили, что к преступлению может быть причастен мужчина, 1989 года рождения.

К раскрытию убийства подключились сотрудники управления уголовного розыска областного аппарата. В УМВД была создана группа из наиболее опытных оперативников. Сыщики выяснили, что подозреваемый может скрываться в Благовещенске.

Првоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили примерное местонахождение преступника – это район села Верхнеблаговещенское Благовещенского района. И вечером 27 сентября оперативники обнаружили разыскиваемого в лесном массиве. Мужчину задержали и передали сотрудникам МО МВД России «Бурейский». В настоящий момент он помещен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

По информации заслуживающего доверие источника, подозреваемый действительно является мужем погибшей.

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