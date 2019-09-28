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Стоят и пьют: в Благовещенске автомобиль припарковался прямо на перекрестке (видео)

Стоят и пьют: в Благовещенске автомобиль припарковался прямо на перекрестке (видео)
Фото: скриншот видео

Рано утром в Благовещенске внимание горожан привлек отечественный автомобиль, который остановился прямо на перекрестке улиц 50-летия Октября и Тенистая. По словам очевидцев, машина остановилась, а те, кто в ней был – выпивали.

Видео с места опубликовал один из городских пабликов. Судя по начальным кадрам видео, оно было снято с балкона одного из многоквартирных домов. Вначале видны три человека, стоящих возле машины, и один, забравшийся на крышу транспортного средства. Затем со стороны водителя из машины выходит еще один человек.

На следующих кадрах, снятых из проезжающей мимо машины, видно как один из компании держит в руках бутылку, а на крышу взобрался уже другой участник этой компании.

В комментариях один из подписчиков написал: «Они стояли на Шевченко–Тенистая. Похоже, устали толкать , вот и пьют». Еще один пользователь поинтересовался, почему не вызвали эвакуатор, если возникли проблемы с авто.

В городском ГАИ сообщили, что, по поводу этого случая, сообщение в дежурную часть поступило около 7:30 утра, 28 сентября.

«Сотрудники ДПС были ориентированы на данный автомобиль. Водитель проверен, он был трезвый», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео: instagram.com/blag_dtp/

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#транспорт

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